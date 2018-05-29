هكذا عبر باسم ياخور عن حبه لصديقه المتوفى في ضيعة ضايعة

مسلسل ضيعة ضايعة

نشر الفنان باسم ياخور عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، صورة زميله الفنان القدير "نضال سيجري" في المسلسل المشهور "ضيعة ضايعة"، والذي وافته المنية في عام 2013 بعد صراع طويل مع المرض.

وصادف يوم أمس 28 مايو ذكرى ميلاد الفنان نضال سيجري، وهو الشيء الذي دفع باسم ياخور بأن يستذكر صديقه الصدوق في صورة نشرها وكتب تعليقًا: " ذكرى عيد ميلادك ....كل سنة وانت ساكن بالقلب".

ذكرى عيد ميلادك ....كل سنة وانت ساكن بالقلب A post shared by BassemYakhour (@bassemyakhour) on May 28, 2018 at 4:04pm PDT

علاقة باسم ياخور ونضال سيجري لم تكن علاقة مهنية فقط بل كانت علاقة صداقة من نوع خاص تُرجمت في أعمالهما الفنية المشتركة خاصة وأن الإثنان قدما للناس أجمل المشاهد الكوميدية التي أنست الناس أوجاعهم وأحزانهم في مسلسل “ضيعة ضايعة” حيث تميز الإثنان في شخصية أسعد وجودي.

وتداول العديد خبر أن هناك جزء جديد سيكون موجودًا على الساحة الفنية من مسلسل "ضيعة ضايعة" ولكن نفى كاتب العمل ممدوح حمادة هذا الشيء وقال أن هذا العمل أغلق ولن يفتح مرة ثانية.

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