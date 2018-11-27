دينا الشربيني وعمرو دياب

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنان المصري عمرو دياب إلى جانب الفنانة الشابة دينا الشربيني، وأثارت الصورة عدد من التعليقات والآراء المُتضاربة، حيث علق عدد كبير على شكل دياب في الصورة مؤكدين أنه بدا مُختلفًا وقد خسر الكثير من وزنه، فيما تغزل آخرون بشبابه الدائم.

أما الشربيني فكان أكثر ما لفت الأنظار لها في الصورة هو طريقتها في النظر إلى دياب خلال حديثه والتي بدت مليئة بالحب والمشاعر، حيث علق الكثير من نشطاء الإنترنت على كمية الحب الكبيرة التي تُظهرها نظرات الشربيني لدياب في الصورة.

وكانت الشربيني قد نشرت في وقت سابق عبر حسابها الخاص في إنستغرام صورة من سباقات الفورملا وان والتي تُقام سنويًا في الإمارات، ظهرت فيها مُرتدية فُستان باللون الأحمر مع فتحة من ناحية الساق، وحذاء رياضي باللون الأبيض.

وأثارت الصورة حيرة جمهور الشربيني وتكهنات حول حملها من الفنان عمرو دياب، إذ علق عدد من متابعيها أن الشربيني تعمدت أن تضع يدها على بطنها في الصورة من أجل إخفاء بطنها المُنتفخة.

يُشار إلى ان عمرو دياب ودينا الشربيني تجمعهما علاقةعاطفية منذ فترة طويلة ولم يكشفا تفاصيلها أبدًا، إلا ان عدد من المقربين منهما أكدوا انهما تزوجا سرًا.

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