نقابة الممثلين المصرية تكشف حقيقة وفاة الفنان هادي الجيار

انتشرت خلال الساعات الماضية عبر عدة مواقع وجهات على الانترنت شائعات وفاة الفنان هادي الجيار، ولكن بعد الكثير من القيل والقال قررت نقابة المهن التمثيلية في مصر حسم الجدل حول ذلك وتم إصدار بيان إعلامي يوضح جميع ما تم تناقله.

وبحسب تقارير صحفية لموقع "هي"، كشف الفنان عزوز عادل وهو عضو في نقابة المهن التمثيلية أن الفنان هادي الجيار في حالة صحية ممتازة، وأن ما تم تداوله عن وضعه الصحي مجرد شائعات، وكل ما في الأمر أن الفنان تعرض لوعكة صحية اعتيادية ودخل على إثرها المستشفى.

ومن المقرر أن يطل الفنان هادي الجيار من جديد على الجمهور من خلال مشاركته في مسلسل "فالنتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذي سيتم عرضه خلال موسم رمضان المقبل في 2020، وبتواجد نجوم مثل دلال عبد العزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني وغيرهم.

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