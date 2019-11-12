فجر السعيد تنشر صورتها حينما كانت في غيبوبة "صورة تعوّر القلب"!

بعد أن بدأت بالتعافي والتحسّن بشكل تدريجي، عادت الإعلامية الكويتية فجر السعيد إلى نشاطها المعتاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت يوم أمس بمشاركة صورتها مع المتابعين حينما كانت في حالة غيبوبة وظهرت إلى جانبها الفنانة أحلام، وهو ما ترك الجمهور في حالة من التأثر والحزن بسبب انهم اعتادوا رؤيتها بكامل صحتها وعافيتها.

وعلقت فجر السعيد على صورتها التي نشرتها عبر حسابها على موقع تويتر وقالت: " في لحظه غيبوبه لا أعلم مايدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا الى #باريس لنبدأ مرحلة العلاج كانت يد #أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقه الحبيبه لتطمئني بأنني سأعود كما كنت..شكراً أحلام".

في لحظه غيبوبه لا أعلم مايدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا الى #باريس لنبدأ مرحلة العلاج كانت يد #أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقه الحبيبه لتطمئني بأنني سأعود كما كنت..شكراً #أحلام pic.twitter.com/jpHbunYRBT — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) ١١ نوفمبر ٢٠١٩

وكانت معظم التعليقات من المتابعين أكدت أن صورة فجر السعيد وهي في هذه الحالة الصعبة "تعوّر القلب"، وعندما قال البعض لها أنه لم يكن هناك داعٍ لرؤيتها بهذه الحالة، أجابت السعيد قائلة أن هذه الفترة هي مرحلة من حياتها ويجب الوقوف عندها ومراجعتها والتمعن فيها.

والجدير ذكره أن فجر السعيد تعرضت خلال الفترة الماضية لوعكة صحية وإصابة بغرغرينا في الأمعاء وتسمم في الدم وجرثومة، وكانت حياتها على المحك، حيث تم إجراء العملية لها على مسؤوليتها في أحد المستشفيات في باريس.

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