نقل الفنان السوري شادي زيدان إلى العناية المركزة بعد تعرضه لجلطة في الدماغ

نُقل الفنان السوري شادي زيدان إلى العناية المركزة في احد المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية خلال تصويره أحد الأعمال المقرر ان تنافس في الموسم الرمضاني المقبل 2023.

شادي زيدان يتعرض لجلطة في الدماغ

كشفت العديد من المصادر الإخبارية السورية أن الفنان شادي زيدان وهو الشقيق الأصغر للفنان السوري أيمن زيدان قد تعرض لوعكة صحية خلال التصوير ونقل إلى أحد المستشفيات.

وتبين اصابة الفنان السوري بجلطة في الدماغ استدعت دخوله العناية المركزة من اجل الإشراف على حالته الصحية.

وسارع النجوم إلى صفحات السوشال ميديا من أجل الدعاء للفنان السوري بالسلامة ومؤازرة عائلته وبشكل خاص شقيقه أيمن وشقيقه وائل الذين يعملان في التمثيل، من بينهم الفنان السوري باسم ياخور، والفنان قاسم ملحو والفنانة شكران مرتجى والعديد من النجوم.

ولم يتم بعد الكشف عن أي تفاصيل حول الوضع الصحي للفنان السوري في الوقت الحالي، وتفاعل الجمهور من خلال التعليقات متمنين له السلامة، كما لم يتم الكشف عن اسم العمل الذي يشارك فيه زيدان وتم ايقاف التصوير فيه.

والجدير بالذكر أن شادي زيدان قدم العديد من الأدوار خلال مسيرته الفنية أبرزها شخصية عفيف في المسلسل الكوميدي الشهير عيلة سبع نجوم، كما شارك في الموسم الثاني من مسلسل جميل وهناء، وقدم العديد من الأعمال الأخرى.

وينتمي شادي زيدان إلى عائلة فنية حيث انه شقيق ايمن زيدان ووائل زيدان.