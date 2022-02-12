نقل حمو بيكا الى المستشفى بعد انهياره على الهواء

نشرت الصفحة الرسمية لمؤدي المهرجانات حمو بيكا عبر موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).

وكتبت :( بجد شكراً جداً للناس اللي بتتنمر والناس اللي شمتانه والناس اللي فرحانه في المرض .. بدل ما تدعوا لحمو دعوة كويسة وتتمنوله يقوم بالسلامة .. بتتنمروا عليه وشمتانين فيه .. بجد عمرنا مهنرتقي ابداً ولا هننضف ولا نعرف نتمني الخير للناس ابداً .. الحقد والغل والغيره بقو مسيطرين على البشر بطريقة غريبة .. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيعمل كدة بجد).

وحل مطرب المهرجانات حمو بيكا برفقة حسن شاكوش، ضيفين على الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر؛ للحديث عن أزمة منعهما من الغناء، وأيضا عم آخر أعمالهما الفنية.

وانهار حمو بيكا، على الهواء، في أثناء حديثه؛ بسبب عدم حصوله على ترخيص بالغناء، ورسوبه المتكرر في اختبارات نقابة المهن الموسيقية، مرددا: (بقول لنقابة الموسيقيين، اعتقوني لوجه الله، أنا قرَّبت أصرخ في الشارع من كُتر الظلم).

وتابع حمو بيكا:( محدش حاسس باللي أنا فيه، مش هدخل اختبارات نقابة الموسيقيين تاني).

وأضاف: (رفعت قضية كبيرة على نقابة الموسيقيين، وهقول أسماء كل اللي ظلموني، أنا كنت بدفع مبلغ 15 ألف جنيه للنقابة، وكنت باخد إيصال بـ3 آلاف جنيه فقط، وكنت برضى؛ علشان عايز أشتغل).