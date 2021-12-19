نقل سمية الألفي للمشفى لإزالة ورم خبيث.. وعائلتها تكشف آخر المستجدات الصحية

نُقلت الفنانة المصرية سمية الألفي إلى المشفى لإجراء عملية دقيقة من أجل إزالة ورم خبيث في منطقة الثدي أسفل الإبط.

وكشفت عائلة سمية الألفي آخر تفاصيل ومستجدات الوضع الصحي للفنانة عبر بث مباشر مع جريدة الوطن من أمام مستشفى "الصفا" بالمهندسين الذي تتواجد فيه متلقية العلاج المناسب.

وأوضح شقيق الألفي أنها خرجت من غرفة العمليات وحالتها مستقرة، لكنها ما تزال تحت تأثير المخدر. وأضاف نجل الفنانة عمر الفيشاوي أن الزيارة الممنوعة حفاظًا على استقرار حالتها.

وكشف عمر الفيشاوي أن العملية الدقيقة التي أجرتها والدته استمرت لـ4 ساعات لأن المنطقة التي يتواجد فيها الورم منطقة حساسة للغاية نظرًا لما تمتلكه من أوعية دموية وأوتار.

يذكر أن آخر ظهور لسمية الألفي أثناء حضور العرض الخاص لـ فيلم "ريتسا" بطولة نجلها أحمد الفيشاوي، والفنان الكبير محمود حميدة.

