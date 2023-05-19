نقل ميار الببلاوي الى المستشفى و هذه ردة فعل وفاء مكي

البوابة-تعرضت الفنانة ميار الببلاوي لحالة فقدان توازن و إغماء بعد نزولها من السيارة متجهه لقناة (الشمس) لعرض حلقتها الاسبوعية من برنامج (أحلى الكلام) وتم نقلها المستشفى.

هذا و كشف نجل ميار الببلاوي عن وضعها الصحي الحالي قائلا: (هي تعبانة ومش قادرة تتكلم، وحاليًا رجعت البيت، وبتابع مع الدكتور الخاص بها.. ادعو لها ربنا يتمم شفاها على خير).

بدورها علقت الفنانة وفاء مكي على تعرض ميار الببلاوي لأزمة صحية مفاجئة، معربة عن حزنها الكبير لسقوط صديقتها، فرغم الخلافات والأزمة المثارة بينهما، إلا أن هناك علاقة صداقة تربطما، وهو ما جعل الأولى تدخل في نوبة بكاء فور علمها بتعرض الثانية لوعكة.

وقالت وفاء مكي في تصريحاتها لأحد البرامج التلفزيونية: (ربنا يشفيها ويعافيها هي واللي زيها، ربنا ميورنيش فيها أي مكروه، حاشا لله إني أشمت في المرض، كفايا ظلم هشمت في المرض إزاي؟ كفاية ظلم فيا، ربنا يشفيها ويخليها لابنها، مقدرش أشمت فيها).

جدير بالذكر أن ميار الببلاوي أثارت حالة كبيرة من الجدل، بعدما تراجعت عن شهادتها في قضية تعذيب وفاء مكي للخادمتين، وهو ما عرضها لانتقادات بشكل كبير في الفترة الأخيرة.



