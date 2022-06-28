نقل والدة هيفاء وهبي للمشفى.. وهذه حالتها الصحية

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قلق متابعيها علىى صحة والدتها، بعدما جرى نقلها لإحدى المستشفات؛ إثر تعرضها لوعجة صحية مفاجئة.

والدة هيفاء وهبي تتعرض لوعكة صحية

وتوجّهت هيفاء وهبي عبر حسابها على موقع "إنستغرام"للكشف عن آخر تطورات والدتها الصحية، حيث نشرت صورة تجمعها بوالدتها وإحدى الممرضات، وكتبت: "كان وقت صعب علينا اليوم. حمدالله على سلامتك يا ست الكل يا ماما. شكرا لفريق ممرضي الطوارئ في مستشفى طراد والدكتورة رايان لأنكم اهتميتوا بالماما".

وبدت والدة هيفاء في حالة صحية جيدة، وظهرت ضمادة طبية ملفوفة على كف يدها اليمنى، حيث توضع بد انتزاع جهاز تركيب المحاليل الطبية.

وعلى صعيد آخر، تعاقدت النجمة هيفاء وهبي على بطولة مسلسل درامي جديد لصالح إحدى المنصات الإلكترونية.

ووافقت هيفاء على بطولة المسلسل الذي لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، و الذي ينتمي إلى أعمال الأكشن، ومن المقرر أن تبدأ في تصويره خلال شهر عقب الانتهاء من تحضيرات العمل الخاصة بالكتابة وتحديد أماكن التصوير والأبطال المشاركين في العمل.

