(نكتة بايخة) تشعل فتيل أزمة بين مجد القاسم و أصالة و الاخيرة تلتزم الصمت

(نكتة بايخة) تشعل فتيل أزمة بين مجد القاسم و أصالة

اشتعلت الأزمة بين جمهور الفنانة أصالة وجمهور ابن بلدها السوري مجد القاسم، حيث يقدم كل منهما أغنية جديدة بعنوان (نكته بايخة).

الفنانة أصالة أعلنت منذ أيام عن أغنية جديدة فى ألبومها المقرر طرحه منتصف شهر فبراير/شباط الحالي تحمل اسم (نكتة بايخة)، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد، ومنذ الإعلان عن الأغنية، لم يهدأ مجد القاسم وجمهوره، وبدأ التحدث لوسائل الإعلام عن حقيقة تحضيراته وتصوير لأغنينه التي تحمل نفس الاسم لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وأكد الفنان مجد القاسم أن الألبوم ملك شركة إنتاج بعينها، والأغنية تحديدا ملك مؤلفها صلاح عطية، وألحان سيد رجب، وتوزيع نوار البحيري، وهو الأمر الذى جعل فتيل الأزمة يشتعل بينما التزمت الفنانة أصالة الصمت ولم تعلق على ما صرح به مجد القاسم، حسب اليوم السابع.

وتساءل الجمهور..هل أصالة ستغير اسم الأغنية؟.. ولماذا أعلنت أصالة عن أغنية (نكته بايخة) في هذا التوقيت؟.. وهل ستقاضي الشركة المنتجة لألبوم مجد القاسم أصالة، بعدما أعلنت عن أغنية جديدة لها تحمل نفس الاسم، هذا ما سيتضح بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.