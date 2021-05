نهاية سعيدة في خلي بالك من زيزي.. و"هشام عسل" يتصدر الترند

تصدر اسم "هشام عسل" مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أحد شخصيات مسلسل "خلي بالك من زيزي"، ويقوم بلعب دوره "علي قاسم". وذلك بعد عرض الحلقة الأخيرة.

شخصية مسلسل "هشام عسل" ضعيفة ومسالمة جدًا، تفعل كل ما يقال لها دائمًا من قبل الجميع، ومع توالي الحلقات وتعرض "هشام" للعديد من المشاكل بسبب انصياعه للأوامر. مما يؤدي إلا تغيره بشكل جذري.

بدأت قصة "هشام" بتعرضه للضرب من قبل زوجته "زيزي" – تلعب دورها أمينة خليل- بعد أن أفصح عن رغبته بالانفصال عنها بسبب شخصيتها الصعبة والغاضبة دائمًا.

وبسبب عدم قدرته لقول لا انصاع لأوامر أخيه ورفع قضية تهجم على زوجته لتبدأ المعركة بينهما، على الرغم من رغبته في الانفصال عنها بسبب علاقته مع زميلة له في الجامعة التي يدرس فيها، ورغبته بالزواج منها.

وبعد الانفصال عن "زيزي" وخطبته لحبيته، تبدأ مشاكل جديدة بتنفيذه لأوامر خطبيته ومحاولتها تغير حياته وعدم تقبل التغيرات التي كان هو يرغب بها.

ليقرر بالنهاية ماذا يريد وينفصل عن خطيبته وعمل فقط بالأمور التي يحبها، وعلى الرغم من انتهاء المسلسل وهو جالس وحدة على الكنبة إلى أنها تعتبر نهاية سعيدة لـ "هشام عسل" لأنه أصبح شخص سعيد.

وبشكل عام انتهى المسلسل نهاية سعيدة لجميع الشخصيات، زيزي تنجح بمشروعها الذي له علاقة بـ "ADHD" وكيف استطاعت تحويل اضطراب تعاني منه ومشاكل بسببه إلى نجاح يساعد غيرها لعدم خوض ما خاضته، كما أنها تتزوج المحامي "مراد" – يجسده محمد ممدوح-.

أما بالنسبة لـ "مراد" هو محامي ناجح أعزب يساعد السيدات للحصول على الطلاق وأخذ حقوقهن، يقع في حب "زيزي" أثناء مساعدتها في مشاكلها.

الطفلة "تيتو" – لعبة دورها الطفلة نور عبد القادر- والتي كانت تعاني مما عانت منه "زيزي" بالطفولة، إلا أن تشخيص حالتها بـ "ADHD" بوقت مبكر إلى حد ما، وقوف "زيزي" بجانبها سعدها لتصبح طفلة سعيدة.

