نهى نبيل تُصاب بالهلع بعد أن وجدت "سِحر" في منزلها..فيديو!

شاركت الفاشنيستا الكويتية من أصل مصري نهى نبيل فيديو لها كشف فيه عن عثورها على عمل شعوذة "سِحر" داخل حديقة منزلها.

وأكدت نهى أن ما وجدته عبارة عن رأس ديك مُغطى بالشعر، وأثار الموضوع الهلع في نفسها واستغربت الأمر لأن المنزل مُحاط بـ الكاميرات من الداخل والخارج، فيما رجح الجمهور أن قطًا كان قد إلتهم الديك وترك رأسه فيما علق البعض أن الأمر فعلًا شعوذة وسحر للتفرقة بينها وبين زوجها.

من جهة أخرى، كانت الممثلة العُمانية بثينة الرئيسي قد أعلنت خبر حمل نهى نبيل بفيديو طريف شاركته برفقة الأخيرة التي علقت بـ "حامل وأنا ما أدري".

وتلقت بعدها نهى التهنئات من الجمهور والمشاهير خاصةً أن الخبر السعيد جاء بالتزامن مع إعلان رفع الحظر عن أموال الفاشينيستا بعد تداول إسمها في قضية غسيل الأموال.

يذكر أنه تم اعتقال الفاشنيستا منذ أشهر قليلة إثر قيامها بالتبرع بالدم لصالح البنك الكويتي الدولي دون مراعاة إجراءات السلامة خاصةً أنها كانت قد عادت من سفرها منذ مدة قريبة ولم تلتزم بفترة الحجر المنزلي للتأكد من خلوها من فيروس كورونا.

وفي أول ظهور لها بعد أن تم إطلاق سراحها صرحت نهى: "كان القصد خير وشريف من العمل الإنساني الي قمت فيه، لا إعلانات ولا في دفع فلوس بالموضوع، الديرة إحتاجتني وأنا لبيت الطلب".

كما أضافت: "أنا لست إنسانة مستهترة كما يتهمني البعض، أحترم القانون ولست فوقه.."، كما تحدثت عن الضرر الذي طال أطفالها أيضًا الذين هوجموا من قبل رواد السوشال ميديا بتعليقات مسيئة على حسب وصفها، وختمت حديثها بـ "إذا كنت لا تعرفني فأكرمني بحسن ظنك".

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