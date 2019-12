نهى نبيل تستعرض منزلها في دبي.. فيديو!

الإعلامية "نهى نبيل" تستعرض بيتها الجديد في دبي 💜 @nohastyleicon #نهى_نبيل #عرب #مشاهير #دبي #الكويت #مصر #جديد #جمال #فاشن #اناقه #بيت

A post shared by البوابة (@albawabame) on Dec 23, 2019 at 11:56pm PST