نهى نبيل تستعرض منزلها في دبي.. فيديو!

شاركت الإعلامية والشاعرة الكويتية من أصول مصرية فيديو عبر حسابها في سناب شات يُظهر بيتها الجديد في دبي.

وعلقت نبيل على الفيديو: "هذا منزلنا المتواضع في دبي، لأن ما شاءالله دبي صارت بيتي الثاني من كثر ما أروح وارد..فقلت لازم يكون عندي مكان..بيت صغير على قدنا"

وعلى الرغم من صغر مساحة بيت نهى الجديد إلا أنه تميز بتصميم حديث وجميل مكون من طابقين بنظام أمريكي، غرفة ضيوف رئيسية في الأسفل، وغرف نوم في الطابق الثاني.

من جهة أخرى، قبل عدة أيام غرق بيت نهى في الكويت نتيجة الأمطار الغزيرة، وهذه المرة الثانية التي تواجه فيه الإعلامية هذا الوضع.

يذكر أن نهى واجهت انتقادات سلبية من قبل رواد السوشال ميديا على إثر تجاهلها هي وشقيقتها لوالدها، لتصرح أنها تربت مع والدتها منذ الصغر بسبب الطلاق الذي حدث بينهما، ولم تجد الفرصة للتعرف عليه، إلا أنها بدأت بالتحدث معه بعدما كبرت وانه لا يوجد مشاكل أو حقد من طرفها واكبر دليل أنها لم تغير إسمها كما يفعل المشاهير في العادة.

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