الفنانة السورية سارة نخلة تعلن رفع دعوى خلع ضد زوجها أحمد عبد الله محمود (صورة)

أعلنت الفنانة السورية سارة نخلة، عن قيامها برفع دعوى خلع ضد زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود، وذلك بعد عام ونصف من القضايا والمحاكم بينهما، حيث كانت قد أقامت دعوى طلاق ضده ولم تحصل على حكم فيها حتى الآن.

وكتبت سارة عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك": "بما إنه كان عاماً مليئًا بجلسات لمحكمة الأسرة وغيرها من المحاكم فحبيت ابتدي سنة جديدة بعيدا عن كل دا وكان لازم أخلص بعد مرمطة سنة ونص".

وتابعت: "النهاردة عملت قضية خلع وتنازلت عن كل حقوقي الزوجية مقابل حريتي وطلاقي عشان أبقى فاضية لشغلي وحياتي، الله تعالى قال تسريح ٌ بإحسان وأنا بقالي سنة ونص متمرمطة عشان أحصل على التسريح دا ولكن اضطريت للخلع عشان أنا خلقت حرّة ومش ممكن حد يستعبدني أو يمرمطني وعشان العشرة والعيش والملح و عشان ما يتقالش عليه مخلوع بعد السنين دي كلها كنت مأجلة الخطوة دي".

وأردفت: "بس سبحانك ربي صبرت كتير بالأدب والاحترام بس خلاص، هو شخص مؤدب وعلى دماغي من فوق بس الخلع هو الحل النهائي وفي داهية حقوقي الزوجية مهما كانت، راح من عمري خمس سنين زواج مش هزعل على فلوس بقى".

وأنهت حديثها قائلة: "ألف كلمة مخلوع ولا أسمع إن عندي جلسة جديدة وحدة في ٢٠٢٠ في محكمة الأسرة خلاص فرهدت ولو على الفلوس ربنا بيعوض".

يُذكر أن سارة نخلة تزوجت من أحمد عبد الله محمود، عام 2015، ودخلت في خلافات معه منذ عام ونصف تقريبًا، وشهدت ساحات المحاكم أكثر من قضية بينهما، منها اتهامها له بخيانة الأمانة والحصول على حكم قضائي ضده بالحبس لمدة عامين، في حين تمت تبرئة الفنانة السورية من اتهام والدة زوجها لها بالاعتداء عليها.

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