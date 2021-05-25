نهى نبيل تعرض نفسها للسخرية بسبب حقيبة.. ومتابعة: "الله يرزقني همك ياشيخه هموم الاغنياء غير"

تعرَّضت الفاشونيستا الكويتية نهى نبيل للسرقة من قبل شخص استضافته في منزلها، لكنها تمكَّنت في النهاية من استرجاعها.

خرجت نهى نبيل في مجموعة فيديوهات تتحدث فيه عن تفصيل سرقة حقيبتها البرتقالية من العلامة التجارية العالمية "هيرمس" والذي يقدر سعرها حوالي 600 ألف ريال سعودي، حيث لاحظت اختفائها ما دفعها إلى العودة لكاميرات المراقبة لتجد أن أحد ضيوفها هو من أقدم على هذه الفعلة.

وأوضحت نبيل أن الشخص باعها بمبلغ زهيد للغاية أقل من القيمة الأصلية لها بأضعاف مضاعفة.

وفي بداية الفيديو نسمع نبيل تبكي بحرقة على الأضرار التي ألحقت بالحقيبة، وخاصة أنها من الشخصيات التي تكرس وقتها للحفاظ على حقائبها التي تعتبرها جزء من إرثها.

ونشرت الفنانة الكويتية صورة للحقيبة، وعلَّقت: " الحرامي اللي عض اليد اللي انمدت له وجحد وقفاتنا سنين.. مراح أقاضيك احتراما لأهلك وعائلتك ولأني أدري إن وراك عيال وزوجة مبتلين فيك ومالهم ذنب .. يكفينا أن ربي كشفك لنا وعوض ربي أكبر وأجمل".

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكاء نبيل على شيء تافه بهذا الحجم، وكتبت أحداهن: "كان عندي وحدة زيها من السوق الصيني تعالي اعطيكي اياها ببلاش ولا تزعلي بعدها جديدة بس لبستين ثلاثة لبستها".

وعلَّقت أخرى: "الحمدالله انه لو ضاعت شنطه من شناطي ولا اغراضي ما بصيح لانه مافي شي عندي ماركه الحمدالله".

وكتبت أخرى ساخرة: "اذتنا فيها بكل مقابله تسولف عندي جنطه بسعر سياره مشكله اللي يستغنى فجأه".

وعلقت إحداهن: "هههههه اما عاد تخيلوا ابكي ع شنطه الله يرزقني همك ياشيخه هموم الاغنياء غير ااخ ياقلبي بس".