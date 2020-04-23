نهى نبيل تكشف أسرارًا خطيرة في حياة الفاشينيستات وكيف ينافقن خلف الكواليس (فيديو)

خرجت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل عن صمتها خلال الأيام الماضية ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات، تحدثت فيه عن طبيعة حياة الفاشينيستات وعلاقاتهن مع بعضهن خلف الكواليس وبعيدًا عن الكاميرات.

وفي البداية، أوضحت للمتابعين بأن هناك فاشينيستا مشهورة قامت بإنشاء مجموعة على واتس أب، واضطرت للانضمام إليها على الرغم أنها لا تحب المجموعات وتتجنب المشاركة فيها عادة، مشيرة إلى أن الفاشينيستات المتواجدات على هذه المجموعات لا يقمن فيها إلا بالإساءة لزميلاتهن المشهورات على مواقع التواصل اللواتي لم ينضممن إلى المجموعة نفسها على التطبيق.

يمه نهى قاعدة تتكلم عني نسخ لصق !!😕

وربي انا كذا بالقروبات مو بس الواتس 😂😭😭@nohastyleicon pic.twitter.com/I16ReZRAuB — ‏ ᷂هزراف ‏☤ (@hzrraf) April 21, 2020

وأشارت نهى نبيل أيضًا خلال حديثها عن وجود صفة سيئة في الفاشينيستات المتواجدات على المجموعة، وهي صفة النفاق والزيف في العلاقات بين بعضهن، ففي واقع الحياة يقمن بإدعاء الحب واستقبال بعضهن بالأحضان، بينما يتحدثن بالسوء عن بعضهن طوال الوقت خلف الكواليس.

والجدير بالذكر، أن نهى نبيل تعرضت للكثير من الانتقادات في الفترة الماضية، خاصة بعد تسريب مقطع فيديو لها من منزلها وهي تعنّف ابنها وتشتمه بأبشع الألفاظ، مما خفض أسهم محبتها لدى العديد من المتابعين بشكل كبير.

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