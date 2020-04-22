درة على القائمة السوداء بعد إهانتها للجيش الأبيض في فيلم "يوم وليلة" (تفاصيل)

أشعلت الفنانة التونسية درة موجة من الجدل والغضب حولها وحول الدور الذي قدمته في أحدث أفلامها السينمائية "يوم وليلة"، وذلك بعد أن قدمت دور تمثيلي خلال الفيلم أساء بشكل مباشر لمهنة الممرضة والتمريض بشكل عام.

وفي التفاصيل، تسبب فيلم "يوم وليلة" الذي تم عرضه مؤخرًا على موقع يوتيوب بردود فعل ساخطة ومستنكرة، حيث وصلت الأمور إلى قيام نقابة الممرضين المصريين بتقديم اعتراض على العمل بسبب دور درة التي جسدت شخصية ممرضة فقيرة ومطلقة تقوم بأعمال منافية للآداب والأخلاق داخل المستشفى بسبب حاجتها المادية، كما تقوم خلال الدور أيضًا بسرقة الأدوية الخاصة بالمرضى وبيعها للاستفادة ماديًا.

وبهذا الصدد، وجهت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض في مصر اتهامًا لصناع فيلم "يوم وليله" بالإساءة لسمعة 600 الف من أعضاء التمريض في مصر، ونوهت على أهمية أن الجيش الأبيض وخاصة في الوقت الحالي في ظل وباء كورونا يحتاجون إلى رفع المعنويات إلى جانب تقديم الشكر والتقدير لهم بدلًا من تشويه صورتهم والإساءة لهم، مناشدة الجهات المعنية بالتدخل لوقف عرض الفيلم.

وتابعت عبر مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، قائلة: "هي الدراما المصرية مش هترحمنا.. ليه مصر والعالم في وادي وهي في وادي تاني".

كما أضافت أن فيلم "يوم وليلة"، للفنانة درة، يسيء لمهنة التمريض، وهناك حالة غضب كبيرة وسط الممرضين بسبب الفيلم الذي لا يعبر عن الدور الكبير الذي تقدمه الممرضات الآن.

وتابعت: "فيلم يوم وليلة قذر، ويسء للتمريض.. مش هي دي شخصية الممرضة".

الجدير بالذكر أن فيلم "يوم وليلة" كان من المقرر عرضه في دور السينما المصرية وكان منصفًا للكبار فقط، ولكن بسبب فيروس كورونا تم إلغاء العرض واضطر القائمون على العمل إلى عرضه على موقع يوتيوب، وهو من بطولة درة، وخالد النبوي، وحنان مطاوع، وأحمد الفيشاوي.

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