بالفيديو: سقوط زينة في برنامج "خد بالك من فيفي".. والجمهور "هي ناسية البنطلون"!

عُرضت أمس الحلقة الأولى من برنامج فيفي عبده للمقالب والذي يحمل اسم "خد بالك من فيفي" بوجود الممثلة "زينة رضا" كضيفة الحلقة الافتتاحية.
المقلب كان عبارة عن إظهار العاملين في بيت فيفي كـ أشخاص بتصرفات غريبة أو "ملبوسين بالجن"، وجعلهم يتواجهون مع الضيفة وهي زينة لبث الخوف في قلبها وإرعابها.
خلال الحلقة، وبينما حاولت زينة أن تتجنب المرأة التي تعمل في بيت فيفي سقطت على الأرض من الخوف إلا أن الضربة كانت خفيفة ولم يحدث لها شيء.
الجمهور بدوره علق على البرنامج بأنه ليس بالمستوى المطلوب وأنه واضح منذ البداية أنه تمثيل، وزينة كان لها نصيب من الانتقادات بعد أن ظهرت بفستان قصير علق عليه الجمهور بـ "هي ناسية البنطلون!"
من جهة أخرى، يذكر أن فيفي عبده كانت ضيفة في برنامج "رامز جلال"، وأكدت أنها ستقاضيه لأنها أصيبت بسبب الكرسي الكهربائي الذي كانت تجلس عليه.
#فيفي_عبدو تريد رفع قضية عل #رامز_جلال!!! بس انو عنجد توصل للكهربا هيدا الشي مؤذي وممكن يؤدي للموت 😓😓 #ramez للإعلانات دايركت 📩📩📩📩 Follow me @famous_people_s Follow me @famous_people_s Follow me @famous_people_s #ستيفاني_صليبا #نجوى_كرم #ايميه_صياح #سيرين_عبدالنور #نادين_نسيب_نجيم #جيسي_عبدو #هيفاء_وهبي #منى_ابو_حمزة #ماغي_بوغصن #يارا #كارول_سماحه #فاليري_ابو_شقرا #ماريتا_الحلاني#ياسمين_صبري #ياسمين_علي #ياسمين_الخطيب #ريم_بارودي#ميريام_فارس#مصر#لبنان#رينا_شيباني#رومي_شيباني #امارات#دبي #famous_people_s
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