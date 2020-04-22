بالفيديو: سقوط زينة في برنامج "خد بالك من فيفي".. والجمهور "هي ناسية البنطلون"!

عُرضت أمس الحلقة الأولى من برنامج فيفي عبده للمقالب والذي يحمل اسم "خد بالك من فيفي" بوجود الممثلة "زينة رضا" كضيفة الحلقة الافتتاحية.

المقلب كان عبارة عن إظهار العاملين في بيت فيفي كـ أشخاص بتصرفات غريبة أو "ملبوسين بالجن"، وجعلهم يتواجهون مع الضيفة وهي زينة لبث الخوف في قلبها وإرعابها.

خلال الحلقة، وبينما حاولت زينة أن تتجنب المرأة التي تعمل في بيت فيفي سقطت على الأرض من الخوف إلا أن الضربة كانت خفيفة ولم يحدث لها شيء.

الجمهور بدوره علق على البرنامج بأنه ليس بالمستوى المطلوب وأنه واضح منذ البداية أنه تمثيل، وزينة كان لها نصيب من الانتقادات بعد أن ظهرت بفستان قصير علق عليه الجمهور بـ "هي ناسية البنطلون!"

من جهة أخرى، يذكر أن فيفي عبده كانت ضيفة في برنامج "رامز جلال"، وأكدت أنها ستقاضيه لأنها أصيبت بسبب الكرسي الكهربائي الذي كانت تجلس عليه.



للمزيد من قسم الترفيه:

سوزان نجم الدين تستفز الجمهور بفيديو تستعرض فيه جسدها!

راح ملح الحبيب..علا الفارس تستفز السعوديين بتغريدة عن النفط وشمس ترد بالنيابة!

الجمهور عن ياسمين صبري بعد الجدل بسبب نقشة النمر "أهو جابتلكم النمر كامل".. فيديو!