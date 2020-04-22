أحمد عدوية يصدم الجميع ويسب الدين على الهواء..شاهدوا ردة فعل المذيع! (فيديو)

ضجت المواقع الإخبارية وصفحات السوشال ميديا خلال الساعات الماضية بعد أن فاجأ المطرب الشعبي أحمد عدوية الجميع وقام بسب الدين على الهواء مباشرة خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصري لوائل الأبراشي.

وفي التفاصيل، جمع المذيع وائل الأبراشي كل من وليد توفيق والمطرب أحمد عدوية في مكالمة على الهواء خلال البرنامج، وفي البداية قال وليد توفيق: "أحمد عدوية صديق عمري ولفينا العالم سوا"، وبدأ الثنائي في تقديم أغنية "ياللي خدوك مني" على طريقة الديو، وخلال الغناء سب عدوية الدين بشكل مفاجئ وغير مفهوم، فاضطر الإبراشي وإدارة البرنامج لإنهاء مداخلته لتدارك الموقف قدر الإمكان وتم تقديم الاعتذار للمشاهدين عما حصل.

وعلى ما يبدو أن ما تصرّف المطرب أحمد عدوية سبب إحراجًا كبيرًا للقناة وللبرنامج ومقدمه وائل الأبراشي، حيث اضطروا إلى حذف المقطع بشكل كامل من كافة المنصات، إلّا أن البعض استطاع تصوير اللقطة وقام بعرضها على يوتيوب.

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