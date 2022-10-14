نوال الزغبي تستعد لجولة غنائية في أمريكا و هذا هو جدول الحفلات

تستعدَّ الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لجولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستلتقي بالجاليات العربية وتستعيد معهم أجمل الليالي والذكريات. وتبدأ الزغبي جولتها من مدينة بوسطن، ليلة التاسع عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٢ المقبل، ثمَّ تسافر في الخامس والعشرين من الشهر نفسه إلى ديترويت، أكبر مدن ولاية ميشيغان الأمريكية لتطرب محبيها بأجمل الأغنيات. وفي اليوم التالي ٢٦ نوفمبر/تشرين الأول ٢٠٢٢ تحيي حفلًا في مدينة شيكاغو، وفي ٢٧ نوفمبر/تشرين الأول ٢٠٢٢ تلتقي مع جمهورها في سهرةٍ من العمر في سان دييغو. بعد ذلك تأخذ قسطًا من الراحة لتستعيد نشاطها ليلة الثاني من شهر ديسمبر/كانون الاول في مدينة أتلانتا. كما سيكون ختامها مسك في مدينة هيوستن، حيث تحيي حفلًا في الثالث من شهر ديسمبر/كانون الاول ٢٠٢٢.

يذكر أنّ نوال ستحيي حفلاً في 12 نوفمبر/تشرين الأول المقبل ضمن حفلات مسرح المجاز في الشارقة، كما بدأت التحضير لتصوير كليب لأغنية مصرية تصدر قريباً من إنتاج Lifestylez Studios.