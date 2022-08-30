نوال الزغبي تلغي متابعة شيرين على (تويتر)...فما علاقة حسام حبيب؟!

قالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية إنها قد ألغت متابعتها للفنانة شيرين عبد الوهاب على موقع (تويتر).

وقالت نوال الزغبي إنها تعتبر شيرين عبد الوهاب صديقة مقربة، إلا أن في الآونة الأخيرة فقدت التواصل معها، حيث إنها حاولت الاتصال بها عدة مرات ولكنها لم تتوصل إليها.

وأضافت نوال: (كنت على تواصل بشكل دائم مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وكنت أنصحها بعدة أشياء التي كنت أفعلها لنفسي، ولكن فقدت التواصل معها هاتفيًا ولا أعلم إذا ما كان زواجها من حسام حبيب السبب أم لا).

وتابعت: (قمت بإلغاء متابعة شيرين عبدالوهاب عبر موقع التواصل الاجتماعي لأنها غير متفاعلة على حسابها، كما أنني علمت أنها لا تقوم بإدارة هذا الحساب بشكل شخصي، ولكن هناك من يقوم بمساعدتها في ذلك، فقد كنت أقوم بكتابة بعض التغريدات لها ولا يوجد أي تفاعل أو تعليق عليها...).