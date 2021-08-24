نوال الزغبي تطرح كليب أغنيتها الخليجية (عليه ابتسامة)

طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، فيديو كليب أغنيتها الجديدة (عليه ابتسامة) عبر موقع (يوتيوب)، من إنتاج شركة روتانا.

الأغنية تأتي باللهجة الخليجية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماستر محمد عصمت.



وطرحت نوال في 21 يوليو/تموز الماضي، فيديو كليب أغنية (أرقص) من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد، وتوزيع روبير الأسعد وميكس وماستر نور الأسعد. وحققت أغنية (أرقص) حتى الآن ما يزيد عن 5 ملايين مشاهدة عبر (يوتيوب).

من جهة أخرى، أعلنت نوال الزغبي مؤخرا اعتذارها عن قبولها لجائزة موريكس ديور هذا العام، بسبب الظروف الصعبة التى تمر بها لبنان، قائلة: (لا شكّ أنّ جائزة الموريكس دور تعدّ من واجهات لبنان الحضارية، ولا شكّ أن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة، لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة، لبنان ليس بخير).