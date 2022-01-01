نوال الكويتية تمازح أحلام من خلال قرصها وهكذا ردت الأخيرة

تداول رواد السوشال ميديا فيديو من كواليس حفل الذي جمع 13 نجمًا عربيًا ليلة رأس السنة في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الثانية

احلام ونوال الكويتية في فيديو طريف

وظهر النجوم الـ 13 في الفيديو من أجل التقاط صورة لتقوم نوال الكويتية بقرص الفنانة احلام ممازحة اياها لتبتسم الأخيرة وترد لها القرصة لاحقًا

وحظي الفيديو بتفاعل كبير حيث اشاد الجمهور بعلاقة الثنائي والصداقة المميزة التي جمعتهما، وعلقت متابعة: "عالم المغنين الخليج بالذات لطيف مرة وأحس كأنهم أهل"

فيما علقت متابعة أخرى: "اتوقع تقصد انج تهبلين.. مال تقرص.. مافي الا هالتفسير لان مالقيت تفسير"

تفاعل كبير مع الحفل

وحظي الحفل بتفاعل كبير نظرًا لفكرته وبدأت الفقرة بتواجد الفنان الفنان علي بن محمد مع الفنان نبيل شعيل والفنانة أسماء لمنور، ليقدموا سويًا تريو لأغنية "أبو رأسك يا زمن"، واقيم الحفل على مسرح محمد عبده ارينا

ولاحقًا صعد على المسرح كل من الفنان ‏فهد الكبيسي، وأصيل أبو بكر ليغنيان إلى جانب علي بن محمد ويقدم الثلاثي أغنية "‏الحب اسرار "، وهي من أغاني الفنان فهد الكبيسي الشهيرة، حيث ان فكرة الحفل تقوم على غناء 3 نجوم في كل مرة على المسرح.

اما الفنان عبدالله الرويشد فقد قدم تريو إلى جانب نوال الكويتية والفنانة المصرية أنغام وغنوا سويًا "الدنيا مول وله، وهي من اغاني الفنان عبدالله الرويشد.

وقدم الرويشد أيضًا تريو إلى جانب اصيل ابو بكر ووليد الشامي، من خلال اغنية "قصر حبك"، فيما شارك نبيل شهيل وماجد المهند الفنان فهد الكبيسي غناء ندمان قلبي للفنان نبيل شعيل.

اما الفنانة القديرة نوال الكويتية فقدمت إلى جانب انغام وماجد المهندس تريو مميز لاغنية "لا تهجي"، وقدمت النجمات الاماراتية احلام والمصرية انغام والكويتية نوال اغنية حزين وهي من اغاني الفنانة احلام، فيما قدم وليد الشامي واصيل ابو بكر وعلي بن محمد من أجل اغنية ذهب ذهب معدنك في عيني

وغنت الفنانة السورية اصالة نصري مع الفنان نبيل شعيل والفنان وليد الشامي أغنية "سواها قلبي"



