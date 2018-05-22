نوال الكويتية تتحدث عن خلافها مع أحلام : لا مجال للمصالحة!

تحدثت الفنانة نوال الكويتية للمرة الأولى عن الأسباب الأولى لخلافها مع الفنانة أحلام الإماراتية، مؤكدة أن (علاقتهما انتهت، ولا مجال للمصالحة في الوقت الراهن).

وقالت خلال استضافتها في برنامج (مجموعة إنسان) الذي يبث على قناة mbc، إن (احلام بدأت بمضايقتها في تغريدات نشرتها في (تويتر)، جاء فيها: (أي فنان يغني مع الفنان محمد عبده في نفس اليوم يحترق كارته)، في إشارة الى حفل أحيته نوال مع عبده في الكويت.

وأضافت نوال: (المفروض ان لا تكتب ذلك)، حسب موقع دنيا الوطن.

وأوضحت أن (أحلام صوّرت المسرح قبل حضور الجمهور الى حفل نوال في موازين معلقةً على الصورة: (معقول هذا جمهور نوال فقط)، فاعتبرت نوال أن هذا الكلام (حركة ليست جميلة من أحلام).

وتابعت بالقول: (أحلام قالت عني مافيني خير وهذه كلمة كبيرة وأساءت لي كثيراً في تصريحاتها وأنا لم أوتجه بإساءة إليها).

وأكّدت نوال أنها تلقّت عرضاً من (أم بي سي) للمشاركة في لجنة تحكيم برنامج (أراب ايدول)، مبينةً أن الاتفاق النهائي لم يتم حتى الساعة.