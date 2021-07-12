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نور الغندور تخطف الأنظار بإطلالة صفراء.. وتستمتع بصحن سباغيتي

منشور 12 تمّوز / يوليو 2021 - 08:54
نور الغندور
نور الغندور

تستمتع الفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور بإجازتها الصيفية في جزر المالديف بعيدًا عن ضوضاء المدينة وحرِّها الشديد.

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وقد شاركت نور الغندور محبيها ومتابعيها على موقع "إنستغرام"، والذين يصل عددهم لأكثر من 5.5 مليون متابع، لمحات من إجازتها الحماسية ومقاطع فيديو لنشاطاتها مثل السباحة وتناول الفطور وسط مياه البحر.

ونشرت الغندور عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" صور لها أثناء تناولها عشاء على ضوء الشموع، وتألَّقت مُرتديةً فستان أصفر فاتح نسَّقته بسليبر أصفر اللون، وأسدلت خصلات شعرها البني على جانبي كتفها، واعتمدت مكياج من درجات البرونزي يناسب بشرتها السمراء التي اكتسبتها من أشعة الشمس.

وشاركت لقطة مقرَّبة أثناء تناولها صحن من السباغيتي.

وهنا نعرض مجموعة صور لإجازة الغندور في المالديف:

 

 

 

 

 

كلمات دالة:نور الغندورنجومفنالمالديف

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