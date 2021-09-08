نور عمرو دياب تنشر صور خطوبتها و المتابعون :(بابا مجاش ليه؟)

احتفلت نور ابنة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، أمس الثلاثاء، بخطبتها. ونشرت نور صورة لها رفقة خطيبها، وعلقت على صورة خاتم الخطوبة عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستجرام):(أحبك، كنت اعتقد أنه مجرد جلسة تصوير فاجأني حب حياتي بطلب الزواج).

وحازت الصور على إعجاب متابعي (نور)، وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: (ألف مبروك،أجمل نور، ألف مبروك يا نونو وربنا يسعدك يا أطيب قلب، فين العريس، وهو بابا مجاش الخطوبة ليه، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن نور عمرو دياب أعلنت مؤخرا في بث مباشر خطبتها من شاب إنجليزي ذو أصول إفريقية، يدعى كيران وودورد، وهو بريطاني الجنسية وغاني الأصل، ويعمل مدرب لياقة بدنية.