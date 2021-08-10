نور دياب تعلن خطوبتها واستعدادها للزواج.. وهذه هي صُورة خطيبها!

تناقلت الصفحات الفنية خبر مفاده أن نور دياب الإبنة الأكبر لـ عمرو دياب من طليقته الممثلة شيرين رضا تستعد لدخول القفص الذهبي خلال الفترة القادمة.

الخبر كانت قد أعلنت عن نور بفيديو لايف شاركته عبر حسابها في انستقرام وكشفت أنها لا تستطيع ارتداء خاتم الخطوبة حالياً لأنها فقدت الكثير من وزنها خلال الفترة السابقة من أجل الإستعداد لليوم الكبير. نور كانت وأضافت أنها تنتقل الآن إلى باريس من أجل تحضير منزل الزوجية الذي سيجمعها بحبيبها.

حول هوية العريس كانت قد لمحت بأنه بريطاني من أصول أفريقية أما حول التفاصيل الباقية فهو بحسب المتداول أنه مُدرب رياضي وعلاقته مع نور قديمة نوعاً ما قبل أن يتطور الأمر بينهما ويُتوج بالخطوبة.

نور دياب تتعرض للتنمر!

تعرضت نور الابنة الوحيدة لـ الممثلة المصرية شيرين رضا من زوجها الفنان المصري عمرو دياب حملة تنمر كبيرة منذ مدة، وأطلت نور والتي تشارك صُورها بشكل طبيعي عبر حسابها الرسمي في انستقرام على الجمهور بصورة جديدة إلا أنها لم تتوقع السخرية الكبيرة التي تعرضت لها من الجمهور الذي تداول صُورتها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن تعليقات لا تمت للإنسانية والتي كان من بينها "قد ما امها وابوها عملوا عمليات تجميل"، وأضاف آخر "ع الاصدار القديم".. وكان هنالك تعليق "لا أحد يقولي تتكلمين على خلقة ربي بس صدق ما اتوقع في احد يسوي الحواجب بهذي الطريق او الكحل لا حول ولا قوه ولو ابتسمت ابتسامه خفيفه افضل ماله داعي تطير عيونها وتكشر".

وتجاهلت نور بدورها التنمر وأغلقت خاصية التعليقات عبر حسابها في انستقرام بالرغم من أن الأغلب وجد أن الصورة طبيعية ولا شيء يدعو للخجل فيها.

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