بوستر مسلسل رحيم لـ "نور و ياسر جلال"

تعود الفنانة اللبنانية نور للدراما التليفزيونية بعد غياب 3 سنوات من خلال مسلسل "رحيم"، وذكرت أن سبب مشاركتها في هذا العمل هو إعجابها بالدور الذي تقدمه وكذلك السيناريو، إلى جانب أنه يدفعها للوقوف أمام الفنان ياسر جلال، وأشادت بالمجهود الذي يبذله المخرج محمد سلامة وشركة الإنتاج "فنون مصر" لتقديم عمل متكامل.

وقالت الفنانة اللبنانية نور إنها سعيدة لما يحققه مسلسل "رحيم" من نجاح مع الجمهور بعد عرض 11 حلقة من العمل، مضيفة أن الحلقات المقبلة ستشهد العديد من تطورات الأحداث في علاقة "داليا" الشخصية التي تقدمها في المسلسل.

وأوضحت نور أن شخصية داليا التي تجسدها في العمل ليست شريرة وأنها كانت تتمناها كذلك موضحة أن هذه النوعية من الأدوار تستهويها فنيا بشرط ألا تتسم بالشر المطلق غير المبرر، لافتة أن الشخصيات الشريرة تستفزها كممثلة وهناك أكثر من طريقة لتقديمها كما أن أدوار الشر تحقق نجاحًا مع الجمهور فكرههم للشخصية دليل على النجاح.

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