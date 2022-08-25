الحلقة الأولى من مو عامر تثير الجدل.. قبلة جريئة لفنان عربي

عرضت منصة "نيتفليكس" العالمية الحلقة الأولى من المسلسل الأمريكي MO "مو عامر" والذي بدأ عرضه يوم أمس الأربعاء 24 أغسطس

تفاصيل مسلسل مو عامر

يروي العمل قصة عائلة فلسطينية تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، لتعيش حياة مختلفة وتواجه الثقافة والانفتاح هناك بطرق مختلفة.

وأثار الإعلان الدعائي الذي كانت قد طرحته منصة نتفليكس سابقًا ردود فعل واسعة بين الجمهور، خاصة مع ظهور الفنانة السورية فرح بسيسو، واستخدام اللهجة الفلسطينية ضمن سياق الأحداث التي تضم العائلة.

ويبلغ عدد حلقات المسلسل 6 حلقات فقط وهو من بطولة النجوم العرب وهم فرح بسيسو، محمد عامر، رامي يوسف وغيرهم.

نجوم مسلسل مو عامر

ظهرت النجمة السورية فرح بسيسو في الإعلان الدعائي للمسلسل الأمركي حيث من المقرر أن تجسد دور والدة مو عامر بينما كانت تتحدّث باللهجة الفلسطينية خلال حوار طريف مع سيدة أمريكية وأبنائها.

وانتقل الجمهور للإشادة بدور فرح بسيسو كما أبدوا حماسهم للعمل الفني، خاصة ان الفنانة السورية من أصول فلسطينية غابت عن الدراما والشاشة منذ فترة طويلة وصلت إلى 3 سنوات.

مشهد جريء خلال مسلسل Mo عامر

فيما أثارت الحلقة الأولى التي عرضت يوم 24 أغسطس بشكل خاص حالة من الجدل والتفاعل، بسبب ظهور ممثل عربي يجسد احد أفراد الجالية العربية في أمريكا بمقطع جريء.

وظهر النجم السعودي "مؤيد النفعي" في المشهد وهو يقوم بتقبيل فتاة بطريقة رومانسية، خلال احتفالهما بزفافهما مما أثار انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث ان القبلة جاءت صادمة وجريئة للجمهور العربي بشكل عام والخليجي بشكل خاص.