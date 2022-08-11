نجم هوليوودي مُتهم بأنه من "أكلي لحوم البشر".. إلى جانب فضائح جنسية

لاقى النجم الهوليوودي الشهير "آرمي هامر" نجاحًا كبيرًا بعد أدائه لشخصية هانيبال ليكتر في فيلم السير أنتوني هوبكنز في هوليوود، حيث كان هذا الفيلم والشخصية سببًا كبير لشهرته وصعوده المهني المميز

تراجع نجومية آرمي هامر

إلا انه وفي بداية عام 2021 بدأت مسيرة آرمي هارمر الفنية بالتراجع وذلك بعد ظهور اتهامات صادمة مزعومة ضده، حيث اتهمته امرأة أمريكية بالاعتداء الجنسي عليها خلال عام 2017، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل ظهرت شهادات أخرى تدين آرمي ضمن روايات مليئة بالرعب

ولم يتوقف الأمر في حياة آرمي عند فضائح الاغتصاب الجنسي والفضائح الأخلاقية، بل نشر حساب مجهول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث من خلاله حول تخيّلات آرمي العنيفة والمؤذية والتي تصفه بـ "الوحش البشري"

آرمي هامر آكل لحوم البشر

ومن بين الرسائل الملفتة للنظر والتي نشرت عبر الحساب المجهول هو الكشف عن جانب صادم من شخصية النجم العالمي حيث انه من آكلي لحوم البشر وهو الاتهام الذي أثار حالة صدمة كبيرة بين الجمهور.

وبالرغم من أن آرمي أصدر بياناً أنكر فيه كل هذه المزاعم بكونه آكل لحوم البشر إلا أن الحساب المجهول نشر صور جديدة تثبت هذا الأمر بالإضافة الى ظهور وشم واضح على أصبعه يدل على أنه من أكلي لحو البشر

آرمي هامر متهم بجرح صديقته وامتصاص دمائها

خلال وقت سابق خرجت حبيبة آرمي هامر عن صمتها حيث كشفت عن سلوكه المخيف في علاقتها معه، وقالت غن علاقتهما استمرت بضعة أشهر فقط.

وكشفت الحبيبة السابقة للنجم الشهير بأن آرمي قام بجرح المنطقة الحساسة لديها بحرف A ثم قام بلعق الجرح والدماء وهي تنزف مما جعلها تشعر بالخوف الشديد منه.

كما نشرت أحد المعجبات من خلال موقع "انستغرام" المحادثة بينها وبين آرمي والذي جاء فيها بأنه يرغب بكسر عظامها وامتصاص دمائها وأكل لحمها بالاضافة الى حمل قلبها بين يديه.

وظهر في فيديو اعتراف صريح منه بانه قام بقتل أحد الحيوانات وتناول قلبه دون طهي، واعتبر الجمهور أن كل هذه الشهادات والتصرفات هي دلالت واضحة على عنفه الخطير