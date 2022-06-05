نيرمين محسن ترد على متابعة دعت عليها بالموت مثل شقيقتها

أحدثت الفنانة السعودية، نيرمين محسن، ضجة كبيرة بعد خلعها الحجاب بشكل مفاجئ، ما دفع المتابعون للتساءل حول أسباب اتخاذها ذلك القرار، إلَّا أن البعض تمادوا بتعليقاتهم التي وصلت الدعاء عليها بالموت واللحاق بشقيقتها المتوفاة.

وقررت نيرمين الرد على متابعة أرسلت لها رسالة كتبت فيها "عسا ياخذك ملك الموت على هذا الحال يا رب، وتلحقين اختك"، وقالت بنبرة غاضبة: "ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل على هذه الدعوة الي دعتيها وعسى يا رب تردلك في نحرك وأضعاف".

واستهجنت طريقتها بالدعاء عليها، مُشيرةً أن ذلك ليس الدين الإسلامي وأن المسلسل من سلم شر لسانه، وأضافت: "هل الرسول صل الله عليه وسلم كان يعامل جاره اليهودي بهذه الطريقة؟ أم قال ما أوتيت لكم إلَّا لأتمم عليكم مكارم الأخلاق وإن شاء الله أخلاقي حميدة ورفيعة ومو انتي تقيميني وانت تتكلمين بهذي الطريقة".

وتساءلت محسن كيف لهذه المتابعة أن تدعوا مثل هذه الدعوة لأم فقدت ابنة شابة صغيرة.

وأكَّدت أنها لا تخاف من الموت، لإنها إنسانة مؤمنة وتعبد الله، وتعرف حدودها بالفعل، كما أنها بعيدة عن الكبائر وما يغضب الله.

وعلَّقت على إحدى منشوراتها: "الحمد لله بكفي اني ما أؤذي عباد الله ولا أؤذي قلوب أمهاتهم بدعوات تفجع القلب مثل هذي المسلم يدعي لأخوه المسلم وحسبي الله ونعم الوكيل والموت الي راحت له اختي مو شماتة او معايرة، اختي راحت لربها وهي مؤمنة واختارها ربي بنصف رمضان على تقاها ونقائها".

وكانت الفنانة السعودية قد ظهرت دون حجاب عقب الإعلان عن منتجات للبشرة؛ حيث شاركت متابعيها عبر حسابها على تطبيق سناب شات عدة مقاطع فيديو، ففي البداية ارتدت طاقية لتغطي شعرها من الخلف، لكن مع إسدال غرتها كاملة لتصل لعينيها، لكن بعدها ظهرت وهي تسرح شعرها وتتباهى بجمال بشرتها.

كما أثارت شائعات ارتباطها، حيث شاركت عدة منشورات تتحدث فيها عن الحب والرجل، فكتبت في إحدى المنشورات: "أهديك من عمري عمر.. واكتبك بحروفي شعر واغزلك نجوم السما".

وفي منشور آخر، كتبت: "المرأة الحقيقية تستطيع أن تتدبر شؤونها بنفسها، لكن الرجل الحقيقي لن يتركها تفعل ذلك لوحدها".

وأضافت في منشور آخر:" "أنت ومعي بشعر أنا بشمس الدفا".

