نيرمين محسن تعلن ارتدائها الحجاب وتكشف السبب!

فاجأت الفنانة السعودية نيرمين محسن متابعيها بإعلان ارتدائها الحجاب كاملًا دون الكشف عن خصلة من شعرها.

أعلنت نيرمين محسن ارتدائها الحجاب عبر حسابها على تطبيق "سناب شا" بعدما تساءل المتابعون حول أسباب غيابها والامتناع عن تصوير يومياتها، وقالت: " "أحببت في هذه الأيام الجلوس مع نفسي لأنني كنت أريد اتخاذ قرار جدي في حياتي ينفعني في دنياي وآخرتي، وإن شاء الله أن ينفعني الله به في الدارين".

وأشارت أن هذا القرار اتخذته عن قناعة منها دون تدخل أحد، قائلة: " كنت أود أخذ هذا القرار بعيدا عن كل البشر والناس، ولا يوجد كائن شاركني فيه أبدا، وأمي أول شخص عرف به، لأنني عزمت على هذا الأمر بتوفيق وإلهام ورحمة من رب العالمين".

وتابعت: " "قبل أن أرجع الرياض أود أن أقول من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إني قررت أن أتحجب، وأسأل الله أن يجعله خيرا لي في الدنيا وفي الآخرة، وأسأل الله أن يغفر لنا ما مضى ويتقبل منا كل أعمال حسنة في الماضي والحاضر".

وعن سبب ارتدائها الحجاب، أشارت محسن أن الله عز وجل ألهمها لارتدائه خلال تواجدها في المسجد النبوي الشريف فهو يعلم حبها له وتعلقها به منذ صغرها.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للإشادة بمحسن وجمالها بالحجاب ودعوا لها بالثبات، فعلَّق أحد المتابعين: " هي جميله والحجاب زادها جمال الله يثبتها يارب".

وعلَّق آخر: " حبيبتى ماشاءالله الله يثبتك أنا من زمان بحبك وبشوفك من اجمل الممثلات الخليجيات".

وانتقدت إحدى المتابعات منتقدي نيرمين محسن الذين أشاروا إلى أنها ستخلع الحجاب قريبًا، وكتبت: " اغلب التعليقات بترجع وتسوي مثل فلانة وعلاانه وتعليقات بزارين وحساد والعياذ بالله ادعوالها بالثبات ولكل من سلك طريق الهداية والله يثبتناكلنا على دينه.. مادري ليش ماتدعمون الانسان اذا سلك طريق خير والهدااية ..ليش دائما بلغة الاحباط و الطقطقه...لا تدخلون في النوايا وادعوا لها بالثبات و الهدايه".

نيرمين محسن ترد على اتهامها بإثارة الجدل بعد قرار ارتداء الحجاب

خرجت محسن عن صمتها للرد على الاتهامات الموجهة إليها حول محاولاتها لإثارة الجدل بظهورها بالحجاب، وأنها من المحتمل أن تخلعه بعد فترة من الزمن، وذلك عبر مقاطع فيديو شاركتها على "سناب شات".

وقالت محسن أنها بعيدة كل البعد عن إثارة الجدل وخاصة حينما يتعلق الأمر بقرار ارتدائها الحجاب الذي ساقه الله لها من بعد الهداية، وحول إذا ما كانت ستتركه بعد فترة، أجابت أن الهداية والثبات من رب العالمين واستعانت بدعاء "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، واللهم اهدنا فيمن هديت".

يذكر أن محسن من مواليد 18 مارس 1993، واشتهرت بعد مشاركتها في البرنامج الكوميدي"واي فاي"عام 2012، ومن أبرز أعمالها الدرامية "المجهولة"، و"سقف واحد"، و"تذكرة داود"، و"أنيسة الونيسة".