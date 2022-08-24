نيكولاس كيدج بمظهر مختلف وغريب.. لا يتناسب مع عمره

تصدّر اسم النجم العالمي "نيكولاس كيدج" وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بعد ان تداول رواد هذه المواقع صورة شخصية للنجم ظهر فيها بشكل غريب ولوك مختلف.

نيكولاس كيدج بإطلالة مختلفة

فاجا النجم الهوليوودي العالمي "نيكولاس كيدج" متابعينه من انحاء العالم عندما ظهر في الصورة التي شاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإطلالة وصفها الجمهور بـ "الغريبة".

وظهر نيكولاس بشعر باللون الأحمر القرمزي بينما كان يحددّ لحيته بطريقة مختلفة، ووضع نظارات شمسية باللون الأسود وارتدى بدلة رسمية باللون الأسود.

وكانت هذه المرة الأولى التي يشاهد في النجم نيكولاس وهو بلون شعر وتسريحة مختلفة، وهو اللوك الذي صدم الجمهور خاصة وأن هذا المظهر لا يتناسب مع عمره الذي شارف على الستين.

ما السر وراء إطلالة نيكولاس كيدج الغريبة؟

كشفت مصادر مقربة من النجم نيكولاس كيدج بأن النجم العالمي يعمل على جزء ثالث من الفيلم الشهير "National Treasure".

وسيكون بمثابة مفاجأة للجميع وذلك لأن سلسلة "National Treasure" ستطرح قريباً على المنصة العالمية "ديزني بلس".

وسيظهر فريق الممثلين الأصليين بأكملهم، بالرغم من عدم تأكيد ما اذا سيظهر معهم نيكولاس كيدج أم لا، ولكن مؤلفة العمل أكّدت بأنهم سيرسلوا له النص لإعادة تجسيد شخصيته.

إلا انه لم يتم التأكد ما اذا كان هذا مظهره الجديد من أجل فيلم جديد له أم هو مجرّد تغيير على الشكل؟