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خبر صادم.. نيكولاس كيدج في انتظار مولود جديد على مشارف الستين

منشور 09 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:54
نيكولاس كيدج
نيكولاس كيدج

أكّد مدير أعمال النجم العالمي نيكولاس كيدج بان الممثل وزوجته ريكو شيباتا ينتظران طفلهما الأول معاً، حيث أعلن بان زوجة نيكولاس حامل منه.

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نيكولاس كيدج والد للمرة الثالثة في عمر الخمسين

بالرغم من أن النجم العالمي على مشارف الستين من عمره حيث يبلغ من العمر 58 عاماً، إلا ان زوجته ريكو شيباتا التي تصغره بثلاثين عاماً قد اعلنت حملها منه بطفلها الأول.

وهو الطفل الثالث لنيكولاس حيث أن لديه طفل يبلغ من العمر 31 عاماً والآخر 16 عام، وهذا هو الطفل الأول لهما معاً.

نيكولس كيدج - الصورة من موقع CNN

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زواج نيكولاس كيدج

تزوّج نيكولاس من ريكو شيباتا التي التقى بها في اليابان أثناء تصوير فيلم prisoners of the ghostland عام 2021.

ويشار الى أن هذه هي زواجه الخامس حيث كان تزوّج قبل ذلك أربع مرات أشهرها تلك التي دامت فقط أربعة أيام.

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