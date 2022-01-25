نيكولا معوض يكشف سبب رفضه المشاركة في اصحاب ولا اعز

أثار الفنان اللبناني نيكولا معوض الجدل بشكل كبير بعد ان كشف عبر حسابه الخاص في فيسبوك أنه كان احد المشاركين في الفيلم الذي أثار جدلًا واسعًا بعد عرضه على نتفليكس "أصحاب ولا اعز"

نيكولا معوض يكشف سبب اعتذاره عن الفيلم

وقال معوض في المنشور: "يلّي متابعني منيح بيعرف انو ما بحياتي اعتذرت عن دور وبعدين طلعت قلت "هيدا الدور كان إلي".. مع اني ما بلاقيها غلط، بالعكس بلاقيها شغلة كتير عادية وما فيها اي انتقاص لا من الدور ولا من الممثل يلّي أخذ الدور

وأضاف: "بَسّ اليوم، مع كل الجدل يلّي عم نشوفوا حول فيلم "اصحاب ولا أعزّ"، كتير حابِب قول انو كان المفروض كون واحد من مُمَثّلي الفيلم.. و كمان حابب قول انو سبب اعتذاري ما إلو علاقة أبداً بالجَدَل الجاهِل العَقيم يلّي عم نشوفوا حاليّاً.

واستطرد: "اعتذرت لانو ظروف كورونا خلّت التصوير يتأجَّل أكتر من مرّة و كان عندي ارتباط مُسبَق بتصوير خارج لبنان، فا اضطرّيت انسحب من المشروع و انا عارف مُسبَقاً اني كتير رح إزعَل لمّا شوف الفيلم

وأردف قائلًا: "كنت مفكّر حالي رح إزعَل بَسّ لانو الفيلم فنيّاً كتير حلو كمان لأنّي كنت عارف مُسبقاً كيف رح يكون أداء كل انسان اشتغل قدّام الكاميرا وورا الكاميرا تحت إدارة المخرج يلّي بحبّو كتير وِسام سمَيرة

واكمل منشوره: "بَسّ اليوم لقيت حالي زعلان لأسباب تانية.. زعلان لأنو هالفيلم كان رح يكون فرصة تخلّيني قول بالفعل مش بَسّ بالحَكي قدّيه الفَنّ أعلى وأسمى من كل القيود والأحكام والرقابات، و قدّيه للأسف نحنا عايشين بمُجتمع منافق مُزدوِج المعايير

وتابع: "تحيّة من القلب لكل حدا اشتغل على هالفيلم و لكلّ إنسان مؤمِن بِفَنّ حرّ و مُستقِلّ. بعرِف رح يكون في كتير تعليقات سلبيّة.. كان في ضَلّ ساكِت، بَسّ يلّي عم يتهاجَموا اليوم هنّي زُمَلاء و أصدقاء بحتِرِمُن، و كتير بحترم مشاركتُن بهالعمل، و واجِب عليّي و عا كل انسان بفَكِّر متلناانو يوقف بصَفُّن. بعتذر سلف عن عدم الرَدّ

وتعرض فيلم اصحاب ولا أعز من بطولة نخبة من النجوم العرب للهجوم الشديد بسبب المواضيع الجريئة التي يتناولها الفيلم من مثلية جنسية وخيانة زوجية وعلاقات خارج اطار الزوجية

