نيكولا معوض يطبع قبلة على شفاه حبيبته ويعلن زواجهما.. هل أصبح نسيب الممثل التركي كيفانش؟

فاجأ الممثل اللبناني نيكولا معوض الجمهور بإعلان زواجه من فتاة خارج الوسط الفني بفيديو رومانسي على شاطئ البحر.

وشارك الممثل اللبناني الخبر بالفيديو وارفقه تعليق جاء فيه "إتجوّزنا.. للمرّة الأولى و الأخيرة" وهو ما دفع البعض أن يعتبر الأمر رداً على شائعات الزواج التي كانت تلاحقه خلال الفترة الماضية.

ومن الواضح أن عروس نيكولا لا تحمل الجنسية العربية، واستذكر الجمهور الفيديو الذي جرى تداوله منذ عدة أشهر والذي أظهر نيكولا برفقة زوجة الممثل التركي "كيفانش تاتليتوغ" وهو ما أثار التساؤل حول ما إذا كانت زوجته قريبة زوجة كيفانش مما يجعلهما نسايب، وهو الأمر الذي نفاه عدد كبير من جمهوره وتعامل معه البعض بطريقة فكاهية.

أما فيما يتعلق بالتمثيل فسبق وأن شارك الممثل بأكثر من فيلم هوليوودي أوله كان فيلم His Only Son للمخرج الأمريكي "ديفيد هيلنج"، والذي يروي قصة سيدنا إبراهيم، ومن ثم شارك في فيلم للمخرج العالمي "جورج ميللر" الحائز على جائزة الأوسكار، وكان قد اتجه إلى أستراليا للتصوير وعبر عن فرحته بفيديو جاء فيه "أشعر أنني محظوظ للغاية لأنني قادر على المشاركة في مثل هذا الفيلم مع أسطورة مثل جورج ميلر، الممثلون يعيشون ويموتون حتى دون الاقتراب من الحصول على فرصة كهذه... لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة".

نبذة عن نيكولا

يذكر أن معوض والذي يبلغ من العمر42 عامًا بدأ حياته المهنية كمقدم تلفزيوني، وفي عام 2006 حصل على أول دور تمثيلي له في مسلسل "حلم الأثر" للكاتب اللبناني "مروان نجار"، وكان قد لفت الأنظار إليه بعد أن شارك خلال مسلسل "العودة" الذي جمعه بالممثلة اللبنانية دانيلا رحمة.

للمزيد من قسم الترفيه:

الصورة الأولى لـ حبيب شام الذهبي.. تؤكد علاقته بزوج الفنانة درة

كلمة "مهبل" تكشف جهل يوري مرقدي.. وبيار رباط يعتذر من الدكتورة ساندرين عطالله بسبب موضوع جنسي!

كاملة أبو ذكرى تفضح ممثل مصري كان يخطف ويغتصب الفتيات الصغيرات.. تعرفوا عليه!