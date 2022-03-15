نيكول سابا تخطف الأنظار لدى تكريمها في حفل (وشوشة)

شاركت النجمة اللبنانية نيكول سابا ، جمهورها بعدة صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي (إنستغرام). وعلقت نيكول سابا : ( في حب هذه النظرة).

و تأتي إطلالة نيكول المميزة خلال تكريمها في فعاليات مهرجان (وشوشة ) التي عبرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن امتنانها وشكرها الخالص لإدارة المهرجان على تكريمها بجائزة أفضل ممثلة عربية في مصر، وذلك من خلال تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي وأرفقتها بعدة صور جديدة لها، استعرضت من خلالها الإطلالة السوداء التي اعتمدتها في كواليس المهرجان.

و قالت : (شكراً مهرجان وشوشة على تكريمي كأفضل ممثلة عربية في مصر وشكراً لبلدي التانة مصر.. أم الدنيا).