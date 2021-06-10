رانيا يوسف تشعل السوشال ميديا بوصلة رقص داخل أحد النوادي الليلية!

أشعل إسم الممثلة المصرية رانيا يوسف حديث الجمهور بعد تداول فيديوهات راقصة لها من المدينة الإسبانية مدريد.

رانيا أطلت بأكثر من مكان في مدريد حيث تواجدت برفقة أصدقائها داخل أحد أماكن السهر، واندمجت الممثلة مع الأجواء السائدة في المكان ورقت على أنغام الأغاني الإسبانية بفساتين قصيرة ناسبتها.

الجمهور الذي يعتبر رانيا موضوع دسم ومثير للجدل أطلقوا عدة تعليقات كان منها:

"مالها هاي كلما بتكبر كلما بتهسهس"..وتابع آخر "من طول الفستان ترفعه ستل ذنوب عالفاضي"..وجاء في تعليق أحدهم "الشيطان داير باله عليها بشكل فوق الممتاز".

يذكر أن رانيا كانت قد أثارت الجدل منذ أيام بعد أن شاركت مقطع فيديو أثناء ممارستها التمارين الرياضية في صالة الرياضية، وارتدت ليغينغ رمادي اللون وحمالة صدر رياضية مُستعرضةً منحنيات جسدها الممشوق، وعلَّقت بـ " متخلوش الاجازة تخليكم كسلانين .. انزلوا يلا اعملوا رياضه".

وأثارالفيديو وقتها استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن رأوا أن نشرها لمثل هذا المقطع في هذه الأوقات ما هو إلَّا عدم احترام لما يجري في الأراضي المقدسة، وكان التعليق الأبرز"إحنا بفلسطين بنموت وانتي خايفة ع رشاقتك حسبي الله ونعم الوكيل"....لترد يوسف بـ "تموتي وماسكة الموبيل وبتفرجي على الانستجرام، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي انتي"!

رانيا يوسف ونزار الفارس!

رانيا كانت قد أثارت الجدل بشكل كبير منذ مدة بعد أن أطلت كضيفة عبر برنامج الإعلامي نزار الفارس وتحدثت عن مؤخرتها وأنها مميزة واستشهدت بـ آية قرأنية "فأما بنعمة ربك فحدث"، وأضافت أن من يمتلك شيئاً مميزاً يجب أن يظهره للجميع.

ورافق تصريحات رانيا دعاوى قضائية بينها وبين مقدم البرنامج بعد أن اتهمت بمحاولة إحراجها بـ الأسئلة المثيرة للجدل والتي ردت عليها بطريقة عفوية وأن المقابلة كانت مجانية لدعم الإعلامي والقناة العارضة.

نزار بدوره رد بالتالي "بلغوني انه رانيا رافعة دعوى ضدي بسبب الأسئلة...لو مش راضية شلون نزلتي اللقاء عبر حسابك؟ شلون بعثتيلي مسج انك عمرك ما تندمين على المقابلة؟...انتي جاوبتي مؤخرتي مميزة وانتي أسأتي لنفسك بنفسك...عندي فيديوهات بعلمك عن سؤال المؤخرة والحجاب وغيروا ورح أقدمهم للقضاء"



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