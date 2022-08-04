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نيكول سعفان تحاول استفزاز أصالة بأغنية عمرو دياب

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 04 آب / أغسطس 2022 - 05:50
نيكول سعفان
نيكول سعفان

أحدثت عارضة الأزياء السورية  نيكول سعفان الجدل بعد نشرها مقطع فيديو يجمعها بزوجها المنتج الفلسطيني طارق العريان، خلال تواجدهما في حفل النجم عمرو دياب في الساحل الشمالي.

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نيكول سعفان وطارق العريان يرقصان في حفل عمرو دياب

في الفيديو، تظهر نيكول وطارق يرقصان على أغنية عمرو دياب بعنوان "الي يمشي يمشي زي بعضه"، بينما بدا عليهما الإنسجام والسعادة بالأجواء الحماسية، مرفقةً المقطع بتعليق كتبت فيه "صيف سعيد للجميع".

وأطلت نيكول مرتديةً توب أبيض بربطة عنق كروس، ومعقودًا من الأمام، بينما اختار العريان قميص أسود فتح أزراره الأمامية ليكشف عن صدره.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ورأى بعض المتابعين أن اختيار نيكول لهذه الأغنية بالتحديد للرقص عليها، محاولة لاستفزاز زوجة العريان السابقة، الفنانة السورية أصالة، مُشيرةً إلى أنها الحب الجديد في حياة العريان، إذ جاء في الكلمات "اللي يمشي يمشي زي بعضه..يبقى فضي سكة للي بعده.. في الندالة ناي كتير عدوا.. دول ما شاء الله".

فكتب أحدهم: "ليه عم تحاولي تستفزي أصالة، ع فكرة هي مشيت بحياتها وتزوجت حسن، فلاها هالحركات".

زواج نيكول سعفان وطارق العريان

يذكر أن طارق العريان أعلن رسمياً ارتباطه بنيكول سعفان بعد أكثر من عام على انفصاله عن المطربة السورية أصالة نصري، و بعد تداول الكثير من الشائعات حول ارتباطهما، وأنها سبب انفصالهما.

وجاء إعلان طارق العريان من خلال تهنئة زوجته بعيد ميلادها و بعد أن نشر صورة لها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

اقرأ ايضاًفي أول ظهور لهما: طارق العريان و نيكول سعفان يهنئان بالعيدشاهد أول ظهور لطارق العريان وحبيبته بعد إعلان علاقتهما رسميًا

وسابقًا، ألمحت نيكول عن زواجها من العريان حينما أجابت على سؤال إحدى متابعاتها، التي سألت: "ليش مش بتنزلي صور مع جوزك طارق العريان، لتجيبها نيكول "ترقبوا صورنا قريبًا".

ولم تنفِ نيكول بردها أخبار زواجها من العريان، حيث توقع البعض أنهما قد تزوجا سرًا بالفعل، وأن الصور التي ستشاركها نيكول ما هي إلَّا صور زفافهما!


كلمات دالة:طارق العرياننجومفن

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