نيكي ميناج مُتّهمة بتعنيف طفلها.. ما حقيقة الأمر؟

قام أحد الأشخاص والذي طلب الحفاظ على سرية هويته بتقديم شكوى داخل احد المراكز الأمنية ضد الفنانة العالمية المثيرة للجدل نيكي ميناج، حيث أشار إلى أنها تقوم بضرب طفلها.

حقيقة اعتداء نيكي ميناج على طفلها



ورد مركز الشرطة بلاغ كاذب من شخص مجهول ادّعى بأن مغنية الراب المشهورة "نيكي ميناج" تقوم بالاعتداء بالضرب على ابنها البالغ من العمر عامين.



وفي التفاصيل فإن شخص قام بالاتصال بمركز حماية الأطفال وادّعى بأن ميناج تقوم بالاعتداء على طفلها، ليتجه على الفور عدد من رجال الشرطة إلى منزل النجمة العالمية في كاليفورنيا لتحقق من الادعاء واتخاذ الإجراءات اللازمة.



وباشرت السلطات التحقيق مع النجمة العالمية، كما تم تحويل الطفل إلى المستشفى لإجراء عدد من الفحوصات للتأكد من عدم تعرضه لأي إساءة او عنف.

وبعد الفحص تبين أن الطفل سليم ليتم إغلاق الدعوى والإشارة لها بـ "بلاغ كاذب"، ولم يتم الكشف عن سبب تصرف هذا الشخص المجهول والسبب الذي دفعه لتقديم هذا البلاغ.

نيكي ميناج متّهمة بعدم دفع فواتير المجوهرات



وعلى صعيد مختلف تواجه النجمة العالمية "نيكي ميناج" قضية في المحكمة بسبب الفواتير غير مدفوعة للمجوهرات المخصصة لها، إلا ان محاميها الخاص أكد خلو مسؤوليتها بهذه القضية.

واوضح المحامي ان الصائغ الذي يمنح ميناج المجوهرات كان يعطيها إياها بدون مقابل في سبيل الترويج لها.