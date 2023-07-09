نيللي كريم تثير غضب زملائها النجوم و مطالبات بالاعتذار

البوابة-أثار مشهد في مسلسل (ليه لا 3) الذي يعرض حاليا و تقوم ببطولته النجمة نيللي كريم ، غضبا و استياءا من الفنانين الخريجين من أقسام المسرح في الجامعات المصرية، وسط مطالبات لأسرة المسلسل بالاعتذار.



واحتوى المشهد، الذي عُرض ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل (ليه لا 3)، على حوار بين سيدتين، إحداهما تعرّف نفسها للأخرى على أنها دكتورة تدرّس المسرح في قسم المسرح، اعتبره عدد من الفنانين تشكيكاً في مكانة وكفاءة أقسام المسرح الملحقة بكليات الآداب في عدد من الجامعات المصرية.

وكان من أوائل الفنانين الذين عبروا عن غضبهم تجاه هذا الأمر الفنان محمد علي رزق، الذي طالب منتج العمل بحذف المشهد والاعتذار عن الرسالة المسيئة التي يحتويها المشهد المذكور.

بدوره رد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر على هذا الغضب المتزايد تجاه المشهد، وقال في تصريحات صحفية: (لن نسكت تجاه ما تم عرضه في هذه الحلقة من المسلسل، وكان لا بد من مراجعة المشهد من قِبل صناع المسلسل، لذلك ما حدث لن يمر مرور الكرام)..

يشار إلى أن مسلسل (ليه لأ 3) منبطولة نيللي كريم، أحمد طارق، عايدة رياض، نادين، معتز هشام، وآخرون، والعمل من تأليف ورشة سرد لمريم نعوم وفكرة سارة الطوبجي وإخراج نادين خان.