نيللي كريم تسرد تفاصيل إصابتها بورم في الوجه.. لجأت لقطع جزء من أذنها

أطلَّت الفنانة المصرية نيللي كريم ضيفةً في برنامج ABtalks مع الإعلامي المصري أنس بوخش، وتطرَّقت خلال حديثها عن مواضيع مختلفة تخص حياتها العائلية، والشخصية، والصحية كذلك.

نيللي كريم تكشف إصابتها بورم في الوجه

وصدمت نيللي كريم متابعيها بالكشف عن إصابتها بورم حميد في الوجه، مُشيرةً إلى أن الفحوص كشف إصابتها بورم في الغدة النكفية فوق أعصاب الوجه، كما لاحظت وجود كتلة خلف أذنها، حينها بدأت رحلة العلاج، فتوّجهت إلى أمريكا لاستئصال الورم، رغم تحذيرات الأطباء لها من إصابتها بشلل في الوجه قد يصل لمدة سنة؛ إلّا أنها أصرت على قرارها.

وأخبرت نيللي الطبيب المعالج أنه لا بد أن لا يتشوه وجهها على الإطلاق باعتبار أنها ممثلة، حينها قرر قطع جزء من أذنها لوضع خلاياها على منطقة العملية؛ كي لا يحدث أثر للجراحة.

ولفتت إلى أنها بعدما استيقظت، تفاجأت من قدرتها على تحريك وجهها دون تعرضها للشلل كما قيل لها.

نيللي كريم تتحدث عن وفاة والدها

وتطرقت الفنانة للحديث عن حادثة وفاة والدها بعد صراع مع مرض السرطان، مُشيرةً أنها في ذلك الوقت لم تكن تدرك ما يعينه هذا المرض، فقد كانت في الـ16 من عمرها، كما أن شقيقها كان المسؤول على العناية به خلال مرضه، لذلك لم تشعر بفقدانه، لكنها أحست بذلك حينما كبرت وأنجب أطفالًا.

وقالت نيللي أنها والدتها لم تبكي على وفاة والدتها، فقد حاولت أن تبقى قوية من أجلهم، وتابعت: "كانت بتحاول تقولنا إن فيه أمل وأننا هنقدر نكمل".

نيللي كريم تستذكر أصعب موقف تعرضت له

أما بشأن أصعب المواقف التي تعرضت لها، تحدثت نيللي عن إصابة والدتها بجلطة في المخ، حيث لم تستطع فعل شيء بسبب التوتر الذي يصاحبها في هذه المواقف، وتابعت: ""أنا بخاف من المرض لأني مش عايزة أبقى عبء على أي شخص ودخلت المستشفى مرتين أثناء تصويري لعمل فني ومقولتش لحد".

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة: شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبدالغني، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، موسيقى تصويرية خالد الكمار، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، وإنتاج جمال العدل، العمل عرض رمضان 2022.

