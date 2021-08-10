زينب فياض بأول ظهور من بعد تجميل الأنف..هل تحاول استنساخ والدتها هيفاء وهبي؟

شاركت الشابة زينب فياض والتي هي الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الفيديو الأول لها من بعد عملية تجميل الأنف.

زينب في الفيديو بدت نسخة طبق الأصل عن والدتها هيفاء وهبي خاصةً من ناحية الشعر المُستعار وما زاد الحيرة وقتها هو مشاركتها الفيديو عبر خاصية الستوري مع أغنية والدتها "لو كنت"، مما أثار التساؤل حول تصرفها "كيف أنها تستنسخ والدتها ولا تريد التحدث معها"!

زينب فياض وهيفاء وهبي!

علاقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بابنتها الوحيدة زينب فياض من أكثر العلاقات مُحزنة في الوسط الفني بسبب عدم رؤيتهما لبعضهما البعض منذ أكثر من 30 سنة تقريباً. وكانت هيفاء وهبي والتي تزوجت بعمر صغير وتطلقت بنفس العمر تقريباً قد تركت ابنتها مع والدها لأنها لم تستطع الحصول على حق الوصاية، فقررت التخلص من زواجها من ابن عمها على أمل أن تتمكن لاحقاً من استعادة ابنتها. ولم تتمكن وهبي طوال السنوات الماضية من الوصول لابنتها بسبب نفوذ زوجها في منطقتهم، ومع مرور الأيام كبرت زينب إلى جانب والدها من دون أن يكون لوالدتها أي أثر في حياتها.

زينب اليوم أصبحت أُم ولديها طفلتان ولم تجتمع مع والدتها التي ظنت أنها تخلت عنها بإرادتها، وأصبحت أحد الأوجه المعروفة في العالم العربي. وقامت زينب والتي اعتادت ان تتجاهل والدتها، بأول مبادرة منها بمنشور وجهت فيه دعاءها لوالدتها عندما حدث إنفجار مرفأ بيروت وأودى بحياة المئات وتضررت الكثير من المنازل من بينهم منزل هيفاء وهبي، وقتها اعتقد البعض أن العلاقة ستعود بين الأم وابنتها إلا أن ذلك لم يحدث.

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