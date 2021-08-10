ياسمين عبد العزيز تغادر مصر على متن طائرة إسعاف..والسبب وضعها الصحي!

ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بخبر مغادرة الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز بلدها الأم مصر إلى سويسرا بطائرة إسعاف خاصة.

سبب مغادرة ياسمين عبد العزيز هو وضعها الصحي والذي أدى إلى دخولها في غيبوبة لعدة أيام، أما حول ما إذا كان مغادرتها للبلاد من أجل العلاج بتصريح من الطبيب فالمعلومات متضاربة، إذ أكد البعض أن الأمر تم بطلب من الطبيب الذي يتابع حالتها فيما أفاد أخرون أنها أخذت هذا القرار على مسؤوليتها الخاصة.

مرض ياسمين عبد العزيز !

وكانت ياسمين عبد العزيز في البداية قد دخلت المستشفى بغاية معالجة تكيس المبايض ومن بعدها تم أخذ جزء من المعدة بسبب المضاعفات الصحية والتي سببت لها الدخول في غيبوبة ووضعها في العناية المركزة نتيجة ما يسمى "صدمة تسممية"!

وطلب العوضي وقتها من الجمهور الدعاء لزوجته ياسمين عبد العزيز بمنشور جاء فيه "يمكن ببان قدامكم دايما قوي .. لكن الحقيقه انا دلوقتي اضعف انسان علي وجه الارض عشان انا روحي مش معايا ... انا ضعيف جدا من غيرك انتي لازم تبقي كويسه ولازم تقومي بالسلامه"...

وتابع "انا لاول مره اكتب من غير ما اكون مفكر انا بكتب ايه وهكتب ايه ... بس انتي هتقومي ان شاء الله باذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه ... انا عاوزك تبقي كويسه وتقومي عشان اقولك اني لو كنت ببينلك اني بحبك مره فالحقيقي واللي جوايا اني بحبك الف مره ... وانا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني انا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا .. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك"....

أما شقيق ياسمين عبد العزيز فقد وضع الخلافات جانباً وكان يطمئن الجمهور على صحتها بكل لحظة أو فرصة تتاح له، وهو من أكد خبر خروجها من المستشفى بعد أن استيقظت من الغيبوبة و الانتكاسة الصحية التي تعرضت لها.



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