نيللي كريم تفجر مفاجأة حول زيجاتها السابقة وتكشف هذا الأمر لأول مرة (فيديو)

حلت الفنانة المصرية نيللي كريم ضيفة على برنامج "بصراحة" وظهرت معها في نفس اللقاء الفنانة اللبنانية مايا دياب، وتحدثت نيللي كريم خلال اللقاء عن زيجاتها السابقة وكشفت بعض المفاجآت للجمهور لأول مرة.

وفي التفاصيل، قالت نيللي كريم أنها تزوجت المرة الأولى بدون علم أهلها، وكانت في مرحلة عمرية صغيرة، وأضافت: “اعتمدت على نفسي بشكل كامل وقراراتي كانت من دماغي، ولا يمكن أحد يؤثر على قراراتي حتى أولادي، أنا عودتهم على حرية التعبير واتخاذ القرار الي يناسبهم".

وكانت نيللي كريم قد تزوجت للمرة الأولى عندما كانت في سن السادسة عشرة عامًا دون علم أهلها، وتفاجأ الجميع بقراراها آنذاك، وأنجبت من زواجها الأول ابنيها كريم ويوسف، ولكنها انفصلت عن زوجها لاحقًا.

من ناحية أخرى، كانت الزيجة الثانية لنيللي كريم في عام 2004 من خبير التغذية هاني أبو النجا، حيث استمرت الزيجة هذه 11 عامًا، وأنجبت خلالها بناتها سيليا وكندا، وتم الانفصال في عام 2015، حيث انتهت الزيجة بتبادل الطرفين الاتهامات بشكل غير مباشر بعد الطلاق.

وفي عام 2020 أعلنت نيللي كريم عن خطبتها لرجل الأعمال عمر إسلام، ولكن بعد مرور 4 شهور فقط تم فسخ الخطبة، وعلقت وقتها: “كنت مخطوبة وفسخت الحمد لله، مفيش حد سعيد 100%، ولا حد تعيس 100%، وأنا شخص حساس جدًا وبحاول أدي لكل واحد عذره وبحاول قدر المستطاع إني مخليش حاجة تكسرني ولا تزعلني".

والزواج الثالث والأخير للفنانة نيللي كريم من لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، الذي عبرت عن حبها الشديد له، وأن هناك العديد من الصفات التي أعجبتها فيه، وأنه شخص طبيعي غير متصنع.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا:

عاصي الحلاني يرد على منتقدي أقامته حفلا رغم وفاة شقيقته