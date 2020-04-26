نيللي كريم تُشعل التحدي في ثاني حلقات "اغلب السقا" رمضان 2020

حلت الفنانة نيللي كريم ضيفة على الحلقة الثانية من برنامج "اغلب السقا" مع الفنان أحمد السقا الذي يعرض حاليًا على شاشة إم بي سي خلال شهر رمضان المبارك.

وعلى الرغم أن الفنانة نيللي كريم تطل على جمهورها من خلال مسلسل "ب100 وش" الذي ينافس في دراما رمضان 2020، إلّا أنها ظهرت أيضًا كضيفة في الحلقة الثانية من برنامج "اغلب السقا" الذي تقدمه رزان المغربي وتقوم فكرته على تحدي النجوم للفنان أحمد السقا ومحاولة هزيمته في العديد من التحديات الرياضية والفنية.

وأعلن الفنان أحمد السقا في وقت سابق أن برنامج "اغلب السقا" سيتم من خلاله التبرع بجائزة المسابقة في كل حلقة لأعمال الخير، حيث كان في الحلقة الأولى قد فاز على ضيفه محمد هنيدي وتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه لصالح إحدى المستشفيات المتخصصة في علاج السرطان.

ومن المقرر أن يتم استضافة العديد من النجوم الأسماء اللامعة في الوطن العربي في برنامج "اغلب السقا" خلال الحلقات القادمة في شهر رمضان، ومن بين الأسماء التي على القائمة: عمرو يوسف، وغادة عبد الرازق، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار وغيرهم.

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