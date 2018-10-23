نيللي كريم تثير الشكوك بوجود رجل جديد في حياتها

انهالت التساؤلات على حساب الفنانة نيللي كريم على (انستغرام) بسبب صورها التي بدأت تنشرها مؤخراً مع شاب يدعى أحمد طلعت يعمل مهندساً ويبدو أن مجال عمله في الوسط الفني.

نيللي كريم لفتت الانتباه نحو علاقتها بهذا الشاب، بسبب أحدث صورها معه حيث احتفلت بعيد ميلاد ابنتها كندة وظهر في الصورة معهما، الأمر الذي دفع متابعوها في سؤالها عن طبيعة علاقتها بهذا الشاب؟ إلا أنها تجاهلت الرد تماماً، حسب موقع مجلة ليالينا.

وتساؤل البعض هل تعيش نيللي كريم علاقة عاطفية معه؟ خاصة وأن هناك صور عفوية تجمعها مع هذا الشاب أم الأمر برمته مجرد صداقة قوية بينهما؟!

ومن المعروف عن نيللي كريم أنها حصلت على الطلاق من زوجها السابق خبير التغذية هاني أبو النجا، ولديها منه ابنتين سيلين وكندة، كما أن لها ابنين شابين وهما كريم ويوسف من زوجها الأول.