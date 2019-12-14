نيللي كريم في ورطة بسبب (النصابين)

تعرضت الفنانة نيللي كريم إلى ورطة جديدة بسبب اعتذار مخرج مسلسلها (النصابين) عن إكماله والعمل فيه، والذي كان من المقرر ان يعرض في رمضان المقبل.

وقال المخرج أحمد مدحت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) :(فيه بعض الشغلانات كده بتبقي معقربة من البداية، ربنا ما بيبقاش رايد إنك تكمل فيها، أول من أمس إعتذرت عن إخراج مسلسل ( النصابين ) فكرتي و معالجتي و بطولة نيللي كريم و آسر ياسين و إنتاج العدل جروب رمضان ٢٠٢٠م... لا توجد مشاكل مع أحد و ربنا يوفق الجميع) .

وكانت أحدث أعمال الفنانة نيللي كريم في الدراما مسلسل (اختفاء) مع الفنان هشام سليم.