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نيللي كريم و زوجها ينفيان انفصالهما بظهور مبهر في مهرجان القاهرة

سهير العابد

سهير العابد

منشور 15 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 03:39
نيللي كريم و هشام عاشور
نيللي كريم و هشام عاشور

خطفت النجمة نيللي كريم الأنظار اليها بفستانها الأحمر في مهرجان القاهرة السينمائي  برفقة زوجها هشام عاشور.

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و نشرت نيللي كريم مجموعة صور جديدة من إطلالتها  بصحبة زوجها على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي (إنستغرام).

وكتبت نيللي معلقة على صورهما: (كانت ليلة رائعة).

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هذا و يعتبر ظهور نيللي كريم برفقه زوجها بعد شائعات انفصالها، ردا غير مباشر على كل من تداول  الخبر مؤخرا.

يذكر انه تم أمس افتتاح الدورة الرابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، وبحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

كلمات دالة:نيللي كريم

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