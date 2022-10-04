هل تعرضت نيللي كريم للتعنيف الزوجي؟ وهذه نصيحتها للمرأة المعنفة

تطرَّقت الفنانة المصرية نيللي كريم للحديث عن مواضيع شتى من بينها القضايا التي تخص المرأة، وذلك خلال حلولها ضيفةً في برنامج "كلام نواعم.

نيللي كريم وتعرضها للتعنيف الزوجي

وسئلت نيللي كريم حول ما إذا تعرضت للتعنيف الزوجي، لترد بعدم النفي أو الإيجاب، مشيرةً أن كل امرأة تمر بتجارب صعبة مع شربك حياتها خاصة في لحظات الغضب، وقالت: "مفيش ست معدتش بتجارب صعبة لأن وقت الخلاف وعدم التفاهم كل شخص بيطلع أوحش ما عنده، في ناس بتعديها ويعرفوا يرجعوا لبعض والحياة تستمر وفي ناس مبتقدرش".

وحينما طلب منها تعريف الخطوط الحمراء بالنسبة لها، أكَّدت أن كل زوجة تعتقد أنها لن تقبل تصرف أو سلوك سيء من زوجها حين سماع قصص الأخريات معتدةً بنفسها وبحكمتها، لكن حينما تقع في ذات المشكلة، قد تقرر البقاء أملًا في تغيير زوجها وبسبب حبها لها.

ونصحت نيللي السيدات بالتخلي عن العلاقة حينما يشعرن بعد الراحة في حياتهن، وتكرار التصرف السلبي من أزواجهن بشكل مستمر، وكأنه أصبح مسلمُ به، وقالت: "من البداية ما دام العلاقة بقى فيها عدم ارتياح أنصح أن متكملش، لأن مفيش حد بيتغير".

نيللي كريم ورأيها بالطلاق

وحول رأيها بالطلاق، أكَّدت نيللي إلى العديد من النساء يخفن من اتخاذ خطوة الطلاق خوفًا على أبنائهن، لكنها شددت أن ابنائهن لن يتأثروا بل سيعيشون حياتهم بشكل طبيعي، إلَّا أنها أوضحت في ذات الوقت أن هناك بعض الحالات التي تستعدي الطلاق.

ولفتت إلى أن العديد من السيدات يرفضن فكرة الطلاق لخوفهن أن لا ينفق أزواجهن على أبنائهن، لذلك دعتهن للعمل منذ سن مبكر والعمل بعد التخرج، كي يكن قادرات على تحمل المسؤولة والإنفاق.

وتابعت:" لو الراجل كويس ومتفق مع طليقته معنديش مشكلة أنه يأخد حضانة الأولاد، بس مفيش راجل هيستحمل".

